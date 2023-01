(Di lunedì 9 gennaio 2023) Pare che i terremoti non siano prevedibili, ma ci sono (purtroppo!) buone ragioni per prepararsi al peggio. L’epicentro del prossimo sisma rischia di essere nuovamente Bruxelles, a tremare ancora i palazzi delle Istituzioni europee e questa voltanon bastare l’intera scala Mercalli per misurarne l’intensità. Cosa c’è infatti di più importante nella storia recente europea del Covid? Qualcunoobiettare: la guerra! Che abbia pazienza, perché ci arriverò nelle conclusioni di questa riflessione. Cosa ci sarebbe di più grave e destabilizzante che scoprire che la gestione dell’emergenza pandemica sia stata effettivamente condizionata dall’incrocio illecito tra interessi privati (quelli delle multinazionali farmaceutiche, in questo caso) e potere pubblico?che! Il 18 ottobre 2022, l’Ansa ...

Il Fatto Quotidiano

Sicuramente, il futuro appare piuttosto roseo e le cose non potranno farmigliorare, offrendo alle persone tantissime possibilità in più per svolgere i propri compiti in maniera più ...La seconda tappa del tour africano di Qing sarà in Gabon ,Paese strettamente legato a ... la Cina è infatti il principale partner commerciale del Paese centrafricano,ha raggiunto un surplus ... Ue, altro che Qatargate: nel 2023 potrebbe arrivare una tempesta perfetta È Sister Act ad aggiudicarsi lo scudetto 2022 dello spettacolo teatrale più visto in Italia. Il Teatro Nazionale di Milano bissa dunque il traguardo già raggiunto lo scorso anno con Pretty Woman. Il m ...Il primo match - point (dalle ore 7 italiane) è affidato a Matteo Berrettini, n.16 ATP - vincitore di tutti e tre i singolari disputati fin qui (battendo tra l'altro due top - ten come Ruud ed Hurkac ...