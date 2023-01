Udine | 28enne guardia medica aggredita durante il turno | l’accompagnatore di un paziente ha cercato di strangolarla

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una specializzanda di 28 anni, Adelaide Andriani, è statasubendo un principio di strangolamento sabato sera, mentre era dicome. L’aggressore eradi una cui era stato consigliato di recarsi in Pronto soccorso per alcuni approfondimenti diagnostici. L’uomo ha dapprima minacciato la dottoressa e, quindi, le ha messo le mani al collo tentando diprima di darsi alla fuga, dopo che la collega Giada Aveni è intervenuta per difenderla. I carabinieri hanno già identificato l’uomo, essendo accorsi poco dopo la richiesta di aiuto. Aveni ha poi pubblicato su facebook le foto del collo con i segni delle dita e un appello: “Chiediamo più tutela nello svolgimento del nostro lavoro! ...

Il Fatto Quotidiano

