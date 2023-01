Ucraina | Zelensky | ' Bakhmut ha resistito nonostante tutto'

Tiscali Notizie

Così Volodymyrin un videomessaggio. Leggi anche- Russia, Stoltenberg: "Armi a Kiev sono via per la pace" Russia: "600 soldatiuccisi". Kiev: "Sciocchezze": "Russia ...... solo il ripristino dell'integrità territoriale dell', solo il ritorno di tutto il nostro popolo dalla prigionia russa sono garanzie per il ripristino della pace', ha aggiunto il"Non abbiamo tempo, l'Ucraina ha bisogno di quelle armi subito". Mykhailo Podolyak, capo consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky… Leggi ...Anche i russi, dopo aver ribadito più volte la loro disponibilità al negoziato hanno dovuto arrendersi all'evidenza che l'Occidente non farà pressioni su Zelensky perché abbracci un sano realismo e re ...