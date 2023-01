Ucraina | i russi attaccano Bakhmut e accusano | “Mine italiane contro di noi”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Inil nuovo anno sta portando sempre più guerra. Combattimenti molto intensi si stanno verificando attorno a, nella regione di Donetsk, nel Donbass. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che l’esercito di Kiev sta respingendo i continui attacchie che“ha resistito nonostante tutto“. Epicentro della battaglia è il sobborgo di Soledar. Le forze ucraine sparano con un lanciarazzi multiplo in prima linea vicino a. Foto Ansa/Epa George IvanchenkoLaa e leIn particolare, secondo il comandante del battaglione Libertà della Guardia nazionale, Yevgeny Oropai, nel corso della notte ci sono stati diversi assalti della fanteria russa. “Istanno ...

Sky Tg24

Nell'attacco, una donna è rimasta ferita. E' ricoverata in ospedale. Un civile è morto e una donna è rimasta ferita in seguito al bombardamento compiuto daisu Kherson alle 12.55 locali, le 11.55 italiane. E' quanto ha reso noto la procura regionale su Telegram. Nello specifico, un missile è caduto vicino a un supermercato, ferendo a morte un civile ...... 'Quando è iniziata la mattina presto del 24 febbraio 2022 - ha spiegato Demchenko - con gli attacchi missilisticie l'invasione del territorio sovrano dell', nessuno pensava più al ... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: attacco russo su ospedale in regione Mykolaiv. LIVE Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi un incontro con il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans.I separatisti ucraini hanno annunciato di aver conquistato il villaggio di Bakhmutske nel Donetsk. I soldati del Cremlino hanno colpito Kherson con l'artiglieria pesante uccidendo una persona. Secondo ...