Ucraina | diretta Russi assaltano città di Soledar Zelensky | ' Nostri soldati resistono'

Duri bombardamenti e assalti contro Bakhmut: per i filorussi è stato conquistata, ma Kiev smentisce. Razzo sul mercato di Shevchenkove: uccise due donne. Kadyrov accusa Zelensky di satanismo. ...- L'approfondimento I due volti dei terribili mercenari Wagner al servizio di Putin inFinita la tregua unilaterale per il Natale ortodosso, risuonano le sirene antiaeree in tre regioni. Kiev: 'Bombe a grappolo su Zaporizhzhia'. Tre civili uccisi e 8 feriti in 24 ore negli attacchi russ ...Il conflitto tra la Russia e l'Ucraina si intensifica sempre di più non solo attraverso le armi ma anche attraverso i suoi protagonisti. Gli aggiornamenti da Mosca e Kiev ...