Tutti su Kiwior | dal Lipsia al Milan | ma la Juve c'è

SOS Fanta

... l'affare lo avranno fattocon estrema soddisfazione. In settimana invece lo staff tecnico ... Drgowski,e Reca). Manca comunque il tassello, importante, se non dirimente per completare il ...oggi ha avuto qualche difficoltà, dovute alle sua giovane età e alle condizioni meteo che ... Per questo motivo ho voluto inserire Caldara che, fraquelli che sono entrati, è quello che ha ... Voti fantacalcio: Zaccagni come Kiwior, bocciato Immobile! Felipe ... Amian 7: a differenza di altre volte entra col giusto piglio ed è bravo a neutralizzare su Di Francesco nel primo tempo . Attento fino alla fine. Kiwior 5: non è preciso come sempre, forse la fitta pi ...La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, non solo per Primavera e Under 23 ma anche per la prima squadra. Lo dimostra la presenza degli osservatori bianconeri nel match disputato al Picco ...