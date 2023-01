Tutti dobbiamo essere grati a Ratzinger Scrive Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Durante tutto il suo pontificato Benedetto XVI ha richiamato più volte il mondo politico sulle questioni inerenti la famiglia e i temi legati alla bioetica, con parole ferme, chiare ed inequivocabili. Tutto il mondo politico perciò dovrebbegrato a questo Pontefice per la sua opera di riaffermazione della legge naturale, dei principi oggettivi, perenni, universali e non negoziabili. Dovrebbero essergli, ora per allora, non solo coloro che credono, perché dal messaggio del Santo Padre prendevano coraggio e si sentivano rafforzati nella loro fede e nella loro quotidiana testimonianza, ma anche i non credenti in buona fede che non intendono mettere in discussione i valori della nostra tradizione né vogliono veder aggredire i fondamenti stessi della nostra convivenza civile e sociale. Il nostro Stato infatti è democratico, liberale, tollerante ...