Tumori | studio in Finlandia | Chi assume vitamina D è a basso rischio di melanoma

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Chiregolarmente integratori diD ha uninferiore di contrarreo un altro tipo di cancro della pelle. Lo, condotto in collaborazione tra l’Universita’ dellaorientale e l’ospedale universitario di Kuopio e pubblicato suResearch, ha incluso quasi 500 persone con altodi cancro della pelle. LaD svolge un ruolo chiave nella normale funzione del corpo umano e puo’ anche svolgere un ruolo in molte malattie. Il legame traD edella pelle e’ stato ampiamente studiato in passato, ma questi studi si sono concentrati principalmente sui livelli sierici di calcidiolo, che e’ un metabolita della...

È proprio questo il tema affrontato da Marcello Maugeri - Saccà, oncologo medico e ricercatore dell'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), in un recente studio pubblicato su Annals of ...Ha fondato il Centro Oncologico Modenese e il Registro Tumori di Modena di cui e' stato pure direttore ed ha presieduto il Gruppo Italiano per lo studio dei linfomi e della Fondazione Italiana ... Lo studio LUNAR ha raggiunto l'endpoint primario, dimostrando un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo nella sopravvivenza globale I dati completi di LUNAR saranno presentati nel ...