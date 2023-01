“Troppi soldi in armi e democrazie che si affievoliscono” | le preoccupazioni del Papa

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Città del Vaticano –che siusati per acquistareinvece che per l’istruzione e la ricerca. E ancora, cristiani perseguitati in molte parti del mondo, anche in posti dove non sono una minoranza. E’ il drammatico quadro che dipingeFrancesco, senza nasconderne le, del pianeta all’inizio dell’anno. L’occasione è il tradizionale incontro con il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, svoltosi questa mattina nell’Aula delle Benedizioni, situata sopra il portico della basilica vaticana. Ma il primo pensiero del Pontefice è per il suo predecessore: “A voi tutti e alle vostre Autorità desidero esprimere gratitudine anche per i messaggi di cordoglio inviati in occasione della morte del ...