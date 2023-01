Treviglio aggiunge un altro pezzo pregiato | ingaggiato l’ex nazionale Luca Vitali

(Di lunedì 9 gennaio 2023). Uncolpo da novanta per la Blu Basket 1971. La società trevigliese ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con l’atleta, play/guardia di 201 centimetri, nato il 9 maggio 1986 a San Giorgio di Piano (Bologna). In biancoblù vestirà la canotta numero 7. Il giocatore sarà presentato martedì 10 gennaio alle ore 11:30 con una conferenza stampa presso la sala stampa del PalaFacchetti.è un playmaker puro di grande fisicità con doti eccezionali di passatore: con Cinciarini detiene il record del maggior numero di assist in una sola gara (18, registrato in due occasioni) di Serie A ed è al terzo posto, dietro a Pozzecco e Cinciarini, nella graduatoria “all time” della massima serie.è fratello maggiore di Michele, anch’egli giocatore di basket ...

