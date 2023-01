Tre lunedì nel regno dei nani in compagnia di Bilbo Baggins

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Inizia stasera il viaggio magnifico neldeidi Erebor. La 7, infatti, per treconsecutivi, manda in onda la trilogia di Lo Hobbit, epico fantasy di Peter Jackson, basato sull’omonimo capolavoro letterario di J.R.R. Tolkien. Si tratta dei prequel della trilogia de Il Signore degli Anelli, saga che ha vinto di 17 Oscar, sempre diretta da Jackson e sempre ispirata alle opere di Tolkien. Si parte stasera alle 21.15 con Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. Poi si prosegue16 con Lo Hobbit – La desolazione di Smaug. E si chiude23 gennaio con Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate. Il cast del “Il Signore degli anelli – Gli anelli ...

