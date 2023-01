(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono tre gli italiani al via del challenger thailandese di2, torneo sul cemento che si disputa alle porte di Bangkok con un montepremi di 80.000 $. A Stefano(309 Atp) e Arndea ...

Tiscali

si affronteranno in un derby di primo turno: chi vincerà troverà al secondo turno il polacco Daniel Michalski (260) o il giapponese Shintaro Mochizuki (319): sarà la terza sfida ...Sarà la terza sfida tra. I due precedenti sono entrambi favorevoli adche ha prevalso sul rivale nel 2017, al challenger di Biella (46 76 76) e di Roma (46 75 75). Le ... Travaglia, Arnaboldi e Fonio all'assalto di Nonthaburi 2: Sono tre gli italiani al via del challenger thailandese di Nonthaburi 2, torneo sul cemento che si disputa alle porte di Bangkok con un montepremi ...Sono Stefano Travaglia (310 Atp) e Andrea Arnaboldi (342) gli italiani al via a Nonthaburi 2, il challenger thailandese alle porte di Bangkok ...