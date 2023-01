Tragedia a Lecco | nonna muore investita da un camion per salvare il nipotino

Lecco Notizie

è avvenuta una vera e propria: una donna di 73 anni è stata infatti investita da un camion sulle strisce pedonali mentre accompagnava il nipote di 8 anni a scuola a Casatenovo, in ...Un gesto eroico costato la vita ad una donna di 73 anni : lasi è consumata questa mattina a Rogoredo , frazione di Casatenovo , in provincia di. I soccorritori del 118, dopo la ... Tragedia a Casatenovo, donna muore investita da un camion La vittima, una donna di 73 anni, vedendo il mezzo arrivare avrebbe spinto via il nipotino di 8, rimasto illeso, ma è stata travolta dal tir con targa spagnola.Un uomo di 87 anni è stato investito ed ucciso in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Merate, in provincia di Lecco.