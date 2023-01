Traffico Roma del 09-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora buon pomeriggio non molte le novità non molto anche ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina ma spostamenti ancora appena nati dal maltempo che continua ad interessare gran parte dell’ hinterland capitolino nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare si escludono i rallentamenti in carreggiata esterna tra l’uscita Ciampino e la Tuscolana altrettanto sulla tangenziale già appena lizzata da un incidente avvenuto tra Corso Francia e la Salaria in direzione San Giovanni mentre permangono incolonnamenti lungo via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII è il Gemelli la polizia locale più segnala un incidente sulla Tiburtina Attenzione ci sono i Corona 20 tra Rebibbia e Tor Cervara in direzione raccordo l’incidente avvenuto all’altezza di via del ...