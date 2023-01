Traffico Roma del 09-01-2023 ore 12 | 30

(Di lunedì 9 gennaio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

ilmessaggero.it

È caos trasporti nel primo lunedì dopo le feste. Tra il maltempo, il rientro nelle classi degli studenti e la fine delle vacanze per tantissimi lavoratori sono molti i disagi segnalati da chi questa ...... sia in direzione. Ci sono voluti diversi minuti perché vigili urbani e carabinieri riuscissero a liberare il passaggio e a far defluire nuovamente ilTafferugli sull'autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma: lo striscione della Curva Sud finisce nelle mani degli ultras azzurri.Gli scontri tra i tifosi di Roma e Napoli lungo l’Autostrada del Sole erano organizzati, come si evince dalle chat in possesso delle forze dell’ordine. Scontri tra tifosi di Roma e Napoli in autost ...