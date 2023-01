Traffico Roma del 09-01-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Luceverdemai trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo ancora rallentamenti con code a tratti tra le uscite Aurelia avvisano e Pontina Eur sempre in eterno a correre da Tuscolana fino alla Tiburtina in carreggiata interna code dal bivio con laFirenze alla Tiburtina è sempre in internal code a tratti dalla Casilina fino al bivio con laFiumicino per mancano tutte le consolari in entrata in città in particolare sulla Cassia sulla Flaminia rispettivamente tra loggiato e Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto ci sono cose anche sulla Salaria dalla motorizzazione alla tangenziale trafficatissima anche la Tiburtina con le code registrate da Tivoli fino al bivio per San Basilio in tangenziale incolonnamenti a partire dal vivo con lal’Aquila fino allo svincolo ...