Tra sicurezza nazionale e crescita economica Il dilemma olandese sui chip

(Di lunedì 9 gennaio 2023) I Paesi Bassi devono decidere come procedere per limitare la vendita di microalla Cina da parte del proprio campione, Asml (Advanced Semiconductor Materials Lithography). L’Aja aveva accolto, in principio, le richieste statunitensi che si inseriscono nel più ampio sforzo di mantenere la superiorità occidentale nelle tecnologie più avanzate. Ora si tratta di vedere come queste richieste verranno applicate. Asml è un’azienda leader mondiale nella produzione globale di, la più grande d’Europa per capitalizzazione di mercato. Un divieto di esportazione verso la Cina limiterebbe significativamente la capacità di Pechino di proseguire nello sviluppo di programmi di intelligenza artificiale, sorveglianza, supercomputing e tecnologie militari avanzate. D’altra parte, per l’Olanda significherebbe preferire la ...