Tour de Ski | Pellegrino quarto ma soddisfatto | Ho dato il meglio | a 32 anni miglioro - Sport - Altri Sport

OA Sport

Il valdostano quarto nella generale delde, a 32 anni si è scoperto competitivo anche nelle gare distance e il fisico ha retto ...Campionessa olimpica e mondiale per ben due volte, detentrice del record di vittorie alde(4 consecutive dal 2010 al 2013), nonché vincitrice per quattro volte della coppa di cristallo di ... Sci di fondo, l’Italia maschile archivia un Tour de Ski da pelle d’oca grazie ai “Tre Tenori” Il Tour de Ski femminile si è concluso con l’affermazione, mai veramente in dubbio, di Frida Karlsson. Senza Ebba Andersson ai nastri di partenza e con una Jessie Diggins apparsa disarmo sin dal primo ...Scene emozionanti al termine della gara di sci in Val di Fiemme. Molti sciatori di fondo cadono subito dopo aver terminato. La vincitrice assoluta, la ...