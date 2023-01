La Gazzetta dello Sport

Eva Grimaldi a Storie Italiane, la confessione sul suo passato dopo lo sfogo di Imma Battaglia: cosa ha dettoe Noemi Bocchi, un 'conoscente' allerta Francesco: 'Cinica e senza scrupoli, ecco ...Anno nuovo, vecchie questioni. Concluse le vacanze natalizie, trascorse tra Miami e il Messico insieme ai figli e alla compagna Noemi, Francescoè pronto ad affrontare i primi mesi di convivenza nella nuova casa di Roma Nord e - soprattutto - alcune questioni di rilievo primario per la sua vita privata. In primis la separazione con Ilary ... Totti e un 2023 in salita tra "guerra dei Rolex" e "affaire casinò". Intanto Ilary... Dopo le feste di Natale Chanel Totti è partita per Miami insieme a suo padre, Francesco Totti, e sui social non ha mancato di sedurre i suoi fan con alcuni scatti bollenti in bikini. La figlia dell’ex ...Chanel ha un rapporto molto stretto con sua madre Ilary per questo motivo il gesto di solidarietà non è passato inosservato.