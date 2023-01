Totti e Noemi | vacanze da sogno tra Miami e Messico

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nonostante le polemiche per l'inchiesta dell'antiriciclaggio lo abbiano seguito fino in vacanza, Francescoè riuscito a rilassarsi nella sua prima vera vacanza da padre separato. Lui e, ...

Nonostante le polemiche per l'inchiesta dell'antiriciclaggio lo abbiano seguito fino in vacanza, Francescoè riuscito a rilassarsi nella sua prima vera vacanza da padre separato. Lui e, insieme ai cinque figli (tre di lui e due di lei) e a qualche amico , sono partiti il 30 dicembre da Roma, ...Lui è stato in vacanza cone i figli tra Stati Uniti e Messico, lei si è regalata una fuga d'amore in Thailandia con ... non solo geograficamente, tra Francescoe Ilary Blasi . Adesso, però, ...Nuove preoccupazioni per Francesco Totti: stando ad alcune fonti, Noemi Bocchi cercherebbe solo la bella vita. Ecco cosa è stato detto ...Chi è Noemi Bocchi Tra le pagine di Nuovo Tv, una fonte anonima ha tuonato contro la compagna di Francesco Totti.