(Di lunedì 9 gennaio 2023) Francescoun'altranon a parole, ma come immagini, dell'ex capitano della Roma. Paparazzato acon Noemi Bocchi ,non appare chiaramente in forma come quando ...

Corriere dello Sport

FrancescoArriva un'altra risposta non a parole, ma come immagini, dell'ex capitano della Roma. Paparazzato a Miami con Noemi Bocchi ,non appare chiaramente in forma come quando giocava, ...a Miami Francescosi trova a Miami negli Stati Uniti dove ha festeggiato con la sua famiglia l'inizio del 2023. La compagna Noemi Bocchi è al suo primo Capodanno in coppia con l'ex ... Totti è grasso La nuova risposta arriva da... Miami L'ex capitano della Roma si tiene ancora grazie al calcetto e al padel, le sue due passioni sportive, Le foto in costume a Miami dimostrano uno stato di forma ancora apprezzabile ...Il Capitano, in crociera con Noemi e i figli, immortalato da alcuni fan in costume. E il fisico non è così male.... Qualche giorno fa, va detto, Francesco Totti ha pubblicato non esattamente la sua mi ...