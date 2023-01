Torta di mele frullata | facile e con solo 80 kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ladisenza burro e olio, ottima per la dieta. Qui appresso ti presentiamo la ricetta di unadilight buona e morbidissima e per di più senza burro e olio. È moltoda preparare e metterla insieme prende davvero poco tempo. Ce la possiamo permettere anche se siamo a dieta ed è indicatissima per la prima colazione, ma sarà graditissima anche per la merenda dei bambini. La MIAdi, senza burro, ottima per chi è dieta. Ha soltanto 80Gli ingredienti Per otto fette ci vogliono questi ingredienti: due; 100 grammi di farina; due uova; una bustina di lievito per dolci; 50 millilitri di latte; 50 grammi di yogurt bianco magro (va bene anche ...