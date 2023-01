Torino | Juric | “Contro il Milan vogliamo fare un grande risultato” | News

I padroni di casa, guidati dalla coppia Zaffaroni - Bocchetti, arrivano a questa importantissima sfida dopo il pareggio ottenuto sul campo deldell'ex Ivancol primo gol in gialloblu di .... Dalla preoccupazione di, al primo report medico. E' tutto confermato, Valentino Lazaro si è infortunato al ginocchio. Una nuova tegola si abbatte sulche aveva appena recuperato ...Il brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sarà in Coppa Italia contro il Torino di Juric. Il belga invece non è ancora pronto ...Ivan Juric, allenatore del Torino che mercoledì sarà ospite del Milan a San Siro per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ha parlato così ai canali ...