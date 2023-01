Titanic | James Cameron si scusa per l' imbarazzante discorso agli Oscar | Non volevo sembrare arrogante

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il regista premioha parlato in maniera molto aperta e limpida del controversodel '98 quando venne criticato per la frase 'Sono il re del mondo!'. Uscito nelle sale nel 1997,è considerato ancora oggi come il film più importante della carriera da regista dinonché uno dei più influenti nella storia del cinema. Incassò oltre 2 miliardi di dollari al box-office e vinse ben 11 premi. Tra questi va annoverato anche il premio di miglior regista dato proprio ache, durante ildel '98, si lasciò andare pronunciando una frase molto criticata, ...

Movieplayer

...il miliardo e mezzo di dollari di incassi! Il primo a riuscire in questa impresa è stato, ... Nel 2009Cameron è riuscito a fare persino meglio grazie ad Avatar . Il film risulta ......il miliardo e mezzo di dollari di incassi! Il primo a riuscire in questa impresa è stato, ... Nel 2009Cameron è riuscito a fare persino meglio grazie ad Avatar . Il film risulta ... Titanic, James Cameron si scusa per l'imbarazzante discorso agli ... Per gli italiani che hanno vissuto le esperienze cinematografiche di James Cameron in versione doppiata, da Titanic a Avatar: La via dell'acqua, è Francesco Pezzulli il filo conduttore.. Avatar 2 è a ...Il regista premio Oscar James Cameron ha parlato in maniera molto aperta e limpida del controverso discorso agli Oscar del '98 quando venne criticato per la frase 'Sono il re del mondo!'.