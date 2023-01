Timess luxury ed emotional cashmere per il nuovo lifestyle di Cruciani

Leggi su panorama

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un deciso restyling e una nuova energia propulsiva per il marchio, in anteprima a Pitti Uomo 103 con la sua collezione maschile, dopo aver annunciato lo scorso dicembre la nuova anima chic del guardaroba donna. Lo stile della Maison, nata in Umbria nel 1992, poggia su una lunga tradizione familiare nel settore tessile d’alta gamma, produttori di filati e manufatti sofisticati dal fascino atemporale, pronto a essere trasformato attraverso i trattamenti inediti che creano nuovi capi moda amati trasversalmente, da più generazioni. Il Made in Italy così si può indossare, oltre le tendenze, e conserva la sua unicità, tra tradizione e modernità, apportando una nuova immagine del knitwear al look urbano e a quello per il tempo libero. Protagonisti i girocolli in lana e, la giacca in, apparentemente informale, i ...