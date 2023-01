TikTok | scatta l' allarme anche in Italia sulla sicurezza dei dati personali - Magazine - quotidiano net

Il Tempo

Dopo le autorità americane, anche il Copasir ha avviato un'indagine conoscitiva per scovare eventuali ...Il record assoluto di Steven Basalari su Tik Tokè sviluppato da ByteDance ed è diverso dall'app che opera in Cina, chiamata Douyin. A preoccupare gli 007 italiani è il potere del governo di ... TikTok, scatta l'indagine del Copasir. Il sospetto sui dati sensibili e la Cina Dopo le autorità americane, anche il Copasir ha avviato un’indagine conoscitiva per scovare eventuali criticità ...È già successo con le polaroid, i dischi in vinile e i Levi’s 501. Ora la Generazione Z per esorcizzare un presente iper tecnologico scatta fotografie con una Olympus FE-230, e altre camere digitali d ...