Tifoso romanista arrestato | convocata udienza per direttissima

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Sono i poliziotti della Digos di Roma e Arezzo ad averper rissa aggravata ildella Roma che si è reso partecipe degli scontri sull'Autostrada del Sole. L'è Martino Di Tosto, 43enne, ultrà della Roma già coinvolto nel 2013 in una sassaiola al pullman dell'Hellas Verona. Per l', difeso dall'avvocato Lorenzo Contucci, l'persi svolgerà nella giornata di martedì 10 gennaio. Al momento sono in corso accertamenti della Digos su altri soggetti. La polizia scientifica ha ripreso tutto con le proprie telecamere, le targhe dei veicoli sono state acquisite in gran numero e saranno rintracciati sia i proprietari, sia i nominativi di chi ha noleggiato le vetture o i loro prestanome.

