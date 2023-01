Tifosi forzano posto di blocco | in auto spranghe di ferro A rischio Napoli - Juventus

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Guerriglia in A1: identificati 80 ultrà di Roma e: domani direttissima per l'ultrà laziale ferito e arrestato. Calcioauspica 'interventi radicali' come avvenne per gli hooligans ...

Guerriglia in A1: identificati 80 ultrà di Roma e Napoli: domani direttissima per l'ultrà laziale ferito e arrestato. Calcio Napoli auspica 'interventi radicali' come avvenne per gli hooligans ...Genova - Nel pomeriggio di ieri, poco prima del match in programma allo stadio 'Luigi Ferraris' tra Sampdoria e Napoli, una macchina con a bordo quattropartenopei ha forzato il posto di blocco all'uscita del casello di Genova Nervi provando a fuggire, ma venendo raggiunta poche centinaia di metri dopo. All'interno dell'auto sono state trovate ... Tifosi forzano posto di blocco: in auto spranghe di ferro. A rischio ... Stavano andando a vedere la partita Sampdoria-Napoli ma nel bagagliaio avevano tre spranghe di ferro forse usate negli scontri in A1. Per questo ieri pomeriggio quattro ultrà… Leggi ...La Digos è sulle tracce dei tifosi che si sono resi protagonisti degli scontri sulla A1 nei pressi dell'autogrill Badia al Pino. Già nella serata di ieri sono… Leggi ...