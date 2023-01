Tifosi della Roma contro Napoli | è successo dopo il pareggio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il 2-2 ottenuto dallaa San Siro regala una grande gioia aiazzurri, rendendo ilcampione d’inverno a due giornate dalla fine del girone d’andata. Un primo passo piuttosto importante verso l’obiettivo più importante, cioè la vittoria dello Scudetto. La giornata deiazzurri è stata però segnata anche dalle brutte notizie che arrivavano da, con gli scontri fra idele quellisull’Autostrada A1. Le due tifoserie si sono incontrate di passaggio verso destinazioni diverse, Genova per gli azzurri, Milano per i giallorossi.Scontrinisti ancorai napoletani: il ...

RomaToday

... cross di Tonali per Kalulu che si liberamarcatura di Ibanez e insacca di testa il gol del ... con giocatori edel Milan annichiliti."IRoma in transito, molto probabilmente avvisatipresenza dei napoletani, hanno rallentato la marcia fino a fermarsi all'altezza dell'area di sosta mentre una parte... Scontri tra tifosi di Roma e Napoli nella stessa area servizio dove morì Gabriele Sandri: un ferito AGGIORNAMENTO ORE 00.10 - Circa 400 i tifosi presenti in piazza: bandiere al vento nonostante la pioggia e tanta voglia di festeggiare. Cori, fumogeni, è la notte dei laziali seppur ...Un tifoso della Roma è rimasto ferito. Per diverse ore è stata chiusa la corsia nord dell’A1, con pesanti ripercussioni sul traffico: fino a 13km di coda Code sull'Autosole. Questo pomeriggio autostra ...