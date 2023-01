Tianqi espande l’impero del litio con un accordo in Australia

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023)Lithium Energy(TLEA) ha annunciato di voler acquisire la società di esplorazionena, quotata nella borsa di Sydney, Essential Metals per una cifra intorno ai 136 milioni di dollari. L’viene salutato dai mercati come un importante novità per le forniture di, metallo essenziale per la produzione di batterie, dal potenziale utilizzo in 10 milioni di veicoli elettrici. Secondo quanto presentato, l’prevede la gestione del progetto di Pioneer Dome, controllato da Essential, nell’occidentale, per lo sviluppo di un sito minerario che conterrebbe circa 129.000 tonnellate dicarbonato equivalente (LCE), la metrica standard per gli operatori del settore. Seppur si tratti di un sito minore rispetto ...