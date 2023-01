The Fabelmans | Fosse Verdon ha convinto Steven Spielberg a lavorare con Michelle Williams

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Seha lavorato conin Theè grazie a: a rivelarlo è stato lo stesso regista del capolavoro distribuito al cinema poche settimane fa. Un ruolo da protagonista in un nuovo film diè sempre un lavoro molto ambito a Hollywood. Ma il processo di casting per il suo ultimo lavoro è stato particolarmente impegnativo, dato che il leggendario regista stava cercando attori che incarnassero la sua stessa famiglia nel film più personale della sua carriera. Un nuovo articolo del New York Times fa luce sugli eventi che hanno portatoa scegliereper il ruolo di Mitzi Fabelman, ...