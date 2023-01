(Di lunedì 9 gennaio 2023) 1200 arresti per assalto Brasilia. Lula: atti terroristici Migranti e Pnrr nell'incontro Meloni - von der Leyen a Roma Almeno 200 ultras identificati dopo scontri in autostrada Harry contro Camilla: ...

TGLA7

1200 arresti per assalto Brasilia. Lula: atti terroristici Migranti e Pnrr nell'incontro Meloni - von der Leyen a Roma Almeno 200 ultras identificati dopo scontri in autostrada Harry contro Camilla: ...Legali: negato diritto difesa Putin da solo alla messaNatale ortodosso Usa: McCarthy speaker della Camera dopo 15 votazioni Messico: giudice blocca estradizione in Usa figlio di "El Chapo" ... TgLa7d del 9 gennaio 2023