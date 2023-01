Testimonianza straordinaria | Giovane mamma in coma vede Padre Pio

DOVE Viaggi

... Roberto Cenati, in una nota dove ha ricordato il suo instancabile lavoro per tramandare la memoria ai giovani con la suanelle scuole. 'Era una persona, attaccatissimo ......ricordato il suo instancabile lavoro per tramandare la memoria ai giovani con la sua... 'Era una persona, attaccatissimo all'Anpi, ai valori della Costituzione, dell'... Catacombe di Palermo, la città dei defunti: tutte le curiosità Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervistato a della presentazione del documentario di Sara Gama che andrà in onda su Rai 3, ha dichiarato: "Uno spot straordinario, ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, rilascia alcune dichiarazioni sul movimento femminile a margine della presentazione del documentario di Sara Gama, che andrà in onda su ...