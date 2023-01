Terremoto questa mattina in Italia | dove è successo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Sicilia ha tremato nellata di oggi, 9 gennaio 2023: più precisamente unha colpito la provincia di Messina. La scossa è stata registrata intorno alle 7,55 di, ad 8 chilometri di profondità ed la sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha localizzato l’evento sismico.a Messina nellata di oggi 9 gennaio 2023 Undi magnitudo 2.5 è avvenuto nel Messinese, a 2 chilometri a Ovest di Librizzi. Non è la prima volta che il territorio messinese affronta un evento simile da inizio anno. Le scosse però si erano verificate in mare. La terra ha trematoin più zone intorno all’epicentro: si tratta di scosse comprese tra 2.2 e 2.5. ...

