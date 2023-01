(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un “action day” di contrasto ai crimini ambientali è stato realizzato da forze dell’ordine ed esercito nei comunini di Capua e Santa Maria Capua Vetere e in quelli dell’hinterland napoletano di Ercolano e Portici. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura dicon la Prefettura di, rientrano nel piano di controllo delladeisulla base della programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania. Ventuno gli equipaggi in azione con 52 uomini in totale. In particolare sono state controllate sei attività commerciali, a cui sono state inflitte 275mila euro di sanzioni amministrative, 15 persone identificate, di cui 2 denunciate, 42 veicoli controllati, ed è stata ...

Agenzia ANSA

...la sua atipicità in tempi di lunghi che mettono palla ae giocano sul perimetro - a incidere così tanto nei pressi del ferro: il rookie degli Utah Jazz è diventato nel giro di tre mesi uno...L'account Twitter di CapFrameX riporta infatti che NVIDIA starebbe lavorando adriver ottimizzati per l'IA , la cui release dovrebbe essere fissata nel 2023 e, più specificamente, nel primo ... Terra dei Fuochi: sequestri e denunce tra Caserta e Napoli ... Il satellite scientifico della NASA Erbs, in orbita da quasi 40 anni e non più operativo, è in caduta incontrollata verso la Terra e il suo ingresso nell'atmosfera è previsto nella notte fra l'8 e il ...NAPOLI - Importanti risultati conseguiti dalle pattuglie dell’Esercito Italiano impiegate per l’Operazione “Terra dei Fuochi” nell’Action Day (operazione di controllo straordinario interforze contro l ...