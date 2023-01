Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 9 gennaio 2023

Tv Sorrisi e Canzoni

Perché dopo aver frequentato ladi mezzo tra Procure, studi legali e presunte logge massoniche, nel frattempoaveva deciso di vuotare il sacco in altre quattro Procure diverse. ...Si vivranno momenti drammatici durante gli episodi diin programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler dell'ultima stagione segnalano che Gaffur Taskin rimarrà da solo: Saniye e Gulten verranno investire da un'auto ., ... Terra amara, le trame dal 9 al 14 gennaio 2023 PADOVA – Torna a casa con una sconfitta al tie-break, la Top Volley Cisterna. A Padova, i pontini, avanti di due set a zero, si sono fatti rimontare e poi battere 3-2 dai padroni di casa. Amaro il com ...Un magistrato contro la Procura di Messina che ha risparmiato l'ex legale Eni: "Ha leso i miei diritti" A questa disastrata giustizia mancava solo la prescrizione a la carte. Gli strascichi del caso A ...