Terra Amara anticipazioni | Altun ricoverata | come finirà

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 gennaio 2023 , alle 14.10 , Demir ha fatto portare via tutte le cose del piccolo Adnan , e Zuleyha è inconsolabile . Così, la giovane prima ...Non a caso, nelle prossime puntate italiane di, l'uomo finirà per macchiarsi di un altro gesto che farà nuovamente indispettire la consorte..., news: Seher confessa di essere ... Terra amara, le trame dal 9 al 14 gennaio 2023 Le anticipazioni della soap Terra Amara: Zuleyha Altun sarà ricoverata, un duro colpo per lei; cosa accadrà nelle prossime puntate.Anche se negherà di fronte a tutti quanti di essere il padre del figlio di Seher (Ebru Ünlü) nel disperato tentativo di salvare il suo matrimonio con ...