Tentativo di golpe dell’ultradestra | caos Brasile Lula | intervento federale

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A poco più di due anni dall'assalto dei sostenitori di Donald Trump al Congresso degli Stati Uniti, la storia si è ripetuta indove, pochi giorni dopo l'insediamento del presidente, centinaia e centinaia di sostenitori dell'ex capo dello Stato Jair Bolsonaro hanno preso d'assalto i tre principali palazzi del potere brasiliano: il Parlamento, la Corte Suprema e lo stesso palazzo Planalto, che ospita gli uffici del presidente. Undidell'ultradestra che gettato nelBrasilia per alcune ore, prima che il presidentedecretasse l'nel distretto della capitale e le forze dell'ordine riprendessero il controllo dei tre palazzi. Decine di arresti come prima conseguenza, per i manifestanti, per ora ...

Il Presidente cubano Miguel Diaz canel ha prontamente condannato ildi colpo di stato in un messaggio su Twitter scrivendo che esprime la sua solidarietà al Presidente Lula da Silva e ...L'argentino Fernandez e il messicano Lopez:"". Condanna anche da ministro esteri italiano Tajani. Fallito un tentativo di golpe in Brasile. Seguaci di Bolsonaro non ... Due anni fa, il 6 gennaio del 2021, miliziani trumpiani, organizzati online da estremisti militanti, QAnon, Oath Keepers, Proud Boys, tentarono un colpo di stato contro l’insediamento del nuovo presid ...ROMA - Arrivata la condanna di USA e Ue per l'assalto alla Esplanade di Brasilia. "Gli Usa condannano qualsiasi tentativo di minare la democrazia. Biden segue da vicino la situazione in Brasile", fa s ...