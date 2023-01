Tennis | prima volta storica per l' Italia | tre azzurri nella Top 20 - Sport - Tennis - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Giornata storica per ilitaliano. Per lavolta in 50 anni di ranking Atp ci sono infatti tre azzurri nella top 20: merito del balzo in avanti di Lorenzo Musetti che, grazie ai successi della settimana scorsa ...Sonego sale al 19° posto, diventando così il terzo italiano dopo Berrettini e Sinner nella Top 20. Il romano nel frattempo supera ... Tennis, prima volta storica per l'Italia: tre azzurri nella Top 20 ROMA, 09 GEN - E' un giorno storico per il tennis italiano. Per la prima volta tre azzurri contemporaneamente entrano nella Top 20 del ranking Atp. A Matteo Berrettini, n.14 del mondo (+2) e di nuovo ...Lorenzo Musetti è entrato ufficialmente nella top 20 del ranking ATP, in virtù degli 80 punti raccolti con la United Cup. Matteo Berrettini e Jannik Sinner completano la rosa degli italiani presenti t ...