Tennis | notizia pazzesca su Matteo Berrettini | italiani sorpresi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Gli Stati Uniti sono stati incoronati campioni della prima edizione della United Cup 2023, mentre l’Italia si è dovuta accontentare solo del secondo posto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I singolaristi americani sono stati troppo solidi per gli azzurri che hanno dimostrato debolezza nel reparto femminile oltre all’aver dovuto affrontare i problemi fisici Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Gli Stati Uniti sono stati incoronati campioni della prima edizione della United Cup 2023, mentre l'Italia si è dovuta accontentare solo del secondo posto.