Tennis da storia | dopo 50 anni gli Azzurri sono tra i primi venti al mondo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Per la prima volta in quasi 50di classifica ATP, l’Italia ha 3ti tra i20 del. Nel ranking pubblicato questa mattina dall’ATP Matteo Berrettini, tornato numero 1 d’Italia, è 14 del, Jk Sinner 16 e Lorenzo Musetti 19. L’unica nazione migliore dell’Italia è la Spagna con 3 giocatori nei15: Carlos Alcaraz 1, Rafael Nadal 2 e Pablo Carreno Busta 15. Il precedente record dell’Italia è stato avere 3 giocatori nei21 del. Questo evento si è verificato per la prima volta il 4 ottobre 2021 con Berrettini 7, Sinner 14 e Sonego 21. Ripetuto anche dal 14 febbraio al 10 aprile 2022, sempre con la triade composta da Berrettini, Sinner e Sonego. Quarantacinquefa Adriano ...

Il Faro online

