Tennis | Best ranking Wta per Trevisan e Bronzetti

La toscana si conferma la migliore delle italiane salendo al 22esimo posto ROMA - Le ottime prestazioni in United Cup permettono a Martina Trevisan e Lucia Bronzetti di conquistare il lororanking. La 29enne di Firenze, che la scorsa settimana ha battuto anche Maria Sakkari, scala cinque posizioni e si conferma la migliore delle azzurre salendo al 22esimo posto. Prima volta nella ...... reduce dal secondo trofeo Challenger conquistato a Noumea (e conseguenteranking), e Franco Agamenone, 26esima testa di serie - e le due azzurre al via in quello femminile, Lucrezia Stefanini ...