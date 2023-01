Teatro della Pergola | Glauco Mauri e Roberto Sturno con un doppio Bernhard in prima nazionale

Portalegiovani Firenze

Albanese confessa di avere ancora una grande pauradiretta tv, 'mi batte il cuore a mille, ... IL MELODRAMMA In compenso, al cinema e alaffianca un'intensa attività di regista di ...Il 14 febbraio verrà presentata la nuova monoposto che vedremo poi in azione nei test, in programma dal 23 al 25 febbraio, sul circuito del Bahrain che saràanche del primo Gran Premio... "Interno Bernhard", la Compagnia Mauri Sturno in prima nazionale ... FIRENZE – Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino venerdì 13 gennaio ... Nel movimento d’apertura (Faust) sono presenti cinque dei sette temi impiegati da Liszt nel corso della sinfonia; raffigurano ...Il fine settimana della città scandito dall'attesa della Befana, si mostra ricco di iniziative ed appuntamenti tra i quali scegliere e spaziare. Dal Concerto dell'Epifania al Teatro Galli, ai carillon ...