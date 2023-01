Teatro Civico 14 | in scena la storia de “Il Libraio straniero”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dal 14 al 22 gennaio (sabato ore 20, domenica ore 18) inal14 (all’interno di Spazio X – via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) Il, produzione Mutamenti/14, in cui Roberto Solofria e Daniela Quaranta – diretti da Rosario Lerro – mettono inla drammaturgia di Luigi Imperato, ispirata a “Il piccolodi Archangelsk” di Georges Simenon, che racconta un amore fatto di bugie, tradimenti e mistero. I biglietti sono acquistabili al botteghino dele sul sito www.14.it al costo di 12 euro, 10 per il ridotto under30/over65; per info e ...

CasertaNews

Lo fece da una sala delManzoni di Cassino nel corso della riunione in cui lui ed i sindaci Pd presenti dissero No all'inciucio , bloccando la candidatura del sindacodi Roccasecca ...A Tortona , al, inizia questa domenica la rassegna invernale ' Assoli '. Questo pomeriggio alle 16.30 andrà in scena il primo spettacolo 'Gioppino e il mistero del Castello', a cura ... "Il libraio straniero" in scena al Teatro Civico 14 Dal 14 al 22 gennaio (sabato ore 20, domenica ore 18) in scena al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) Il libraio straniero, produzione Mutamenti/Teat ...Dal 14 al 22 gennaio (sabato ore 20, domenica ore 18) in scena al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) Il lib ...