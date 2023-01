TARI | arriva la bolletta ma anche il bonus per non pagarla | come funziona

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In alcuni comuni ci si avvicina alla data di scadenza della, la tassa sui rifiuti di competenza comunale. Insieme alla notifica di pagamento, però, ad alcuni arriveràilche compensa per il pagamento stesso. Questa è l’iniziativa presa da alcuni comuni per aiutare le famiglie bisognose in tempo di forte crisi economica. Pagamenti eper lailovetrading.itLaè una delle tasse comunali più importanti in qualsiasi parte d’Italia. Grazie al pagamento di questa tasse il Comune può permettere alla propria città di risplendere, gestendo i rifiuti e la sporcizia che altrimenti rimarrebbe nelle strade arrecando un danno ingente al decoro urbano. Nel Comune di Caivano, nell’area metropolitana di Napoli, ci avviciniamo alla data di pagamento della terza rata annuale ...

RavennaToday

Da Romaun caso destinato a fare scuola e che a suo modo ha uno stretto legame con Sanremo ... A Settebagni , quartiere di Roma Nord, 40 cittadini hanno ottenuto il rimborso dell'80% della...... nessuna rottamazione alle mini - cartelle e un tesoretto di multe non pagate cheal 45% di ...allo stralcio delle mini - cartelle (che riguardano essenzialmente multe non pagate e la, la ... La Tari arriva in ritardo: il Comune chiede alle società di gestione di pagare la penale Scoppia la polemica delle cartelle esattoriali pazze. Si tratta delle migliaia di avvisi di accertamenti recapitati nelle case di contribuenti in questi primi giorni del nuovo anno e relativi ...MACERATA - Per Irpef, Imu e Cup (ex Tosap) si confermano le regole ed i numeri già in vigore nel 2022 mentre novità arriveranno dalla Tari, dove da un lato non verranno riproposte ...