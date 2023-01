Tardelli su Napoli e Juve | “La sfida sarà determinante | entrambe potrebbero arrivare allo Scudetto”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Marcoha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della Serie A e dei favori: “Ovviamente il, con 44 punti potrebbe non esserlo? Perdere contro l’Inter può capitare, ma contro la Sampdoria l’ho visto di nuovo bene, soprattutto nel secondo tempo: hanno giocato tranquilli. Però dire che unoè già vinto all’inizio di gennaio è un po’ presto”. Sullantus ha poi aggiunto: “Se può crederci? con otto vittorie consecutive posso dire che è una squadra pesantemente sul pezzo. Non so se basterà per lo, ma è in grande recupero”. Poi ha concluso: “, se i bianconeri perdessero credo proprio che lonon potrebbe più vincerlo. Ma se dovesse ...

Virgilio

In pochi come Marcoconoscono l'effetto che fanno certi filotti della Juve: sulla testa dei bianconeri e anche (soprattutto) di quelli che se li ritrovano addosso. Ma non è da pochi saper leggere 'una ...L'ex calciatore della Juventus, Marco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Dunqueancora favorito "Per forza: a 44 punti come potrebbe non esserlo Perdere contro l'Inter può ... Tardelli: 'Se la Juve dovesse vincere a Napoli le altre dovrebbero preoccuparsi sul serio' L’analisi dell’ex centrocampista: "Vlahovic e Chiesa insieme possono giocare. L'inchiesta Quando nello spogliatoio fai gruppo, soprattutto nei momenti difficili, a volte riesci ad andare addirittura ...In pochi come Marco Tardelli conoscono l’effetto che fanno certi filotti della Juve: sulla testa dei bianconeri e anche (soprattutto) ...