Tardelli su Napoli e Juve | ' La sfida sarà determinante | entrambe potrebbero arrivare allo Scudetto'

Virgilio

Marcoha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della Serie A e dei favori: 'Ovviamente il, con 44 punti potrebbe non esserlo Perdere contro l'Inter può capitare, ma ...In pochi come Marcoconoscono l'effetto che fanno certi filotti della Juve: sulla testa dei bianconeri e anche (soprattutto) di quelli che se li ritrovano addosso. Ma non è da pochi saper leggere 'una ... Tardelli: 'Se la Juve dovesse vincere a Napoli le altre dovrebbero preoccuparsi sul serio' Il Napoli, con una nota ufficiale, ha condannato fermamente gli scontri avvenuti nel pomeriggio di ieri: "Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni ...Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della Serie A e dei favori: “Ovviamente il Napoli, con 44 punti potrebbe non esserlo Perdere contro l’Inter può capitare, ...