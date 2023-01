Tardelli | La Juventus battendo il Napoli crederebbe di più allo scudetto

Sport Mediaset

L'ex calciatore della, Marco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Dunque Napoli ancora favorito "Per forza: a 44 punti come potrebbe non esserlo Perdere contro l'...Marco, ex calciatore, ha parlato die Napoli e di scudetto a La Gazzetta dello Sport Marco, ex calciatore, ha parlato die Napoli e di scudetto a La Gazzetta dello Sport. ... TARDELLI: "JUVENTUS SUL PEZZO. E SE BATTE IL NAPOLI..." - Sportmediaset Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus analizza le statistiche post partita relative al successo delle Women contro il Brescia in Coppa Italia femminile: " Le Juventus Women ...Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Con otto vittorie di fila e senza prendere un gol, come minimo è una squadra pesantemente sul ...