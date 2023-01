La Gazzetta dello Sport

In pochi come Marcoconoscono l'effetto che fanno certi filotti della: sulla testa dei bianconeri e anche (soprattutto) di quelli che se li ritrovano addosso. Ma non è da pochi saper leggere 'una ...L'ex calciatore della Juventus, Marco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Dunque Napoli ... E perché lapuò crederci, allora "Perché se va avanti ... Tardelli: “Juve, ecco da dove nasce questo filotto. E se vince anche a Napoli..." Il Napoli Primavera affronta domani la Juventus per l'ottavo di finale di Primavera TIM CUP. Il match si disputa al centro sportivo di Vinovo alle ore 13.Di Valerio Barberi Ci sono anche Colley e Sabiri nei discorsi di Stankovic dopo Sampdoria-Napoli e il tecnico serbo non risparmia una frecciatina. Dejan Stankovic si ferma a parlare dei singoli… Leggi ...