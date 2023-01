Tanti auguri a…

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Antonio Sabato compie oggi 65 anni. Ex calciatore, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Al Toro arriva nella stagione 1985-’86. Da quel momento per lui 156 presenze e 6 reti in maglia granata, per un totale di quattro stagioni sotto la Mole. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno! Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Torino FC

